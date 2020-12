Deposito Ama Tor Pagnotta | protesta degli autisti

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – “Questa mattina a Torglisi sono fermati per. Un segnale per sollecitare Ama e Campidoglio ad aumentare i controlli e le misure di sicurezza per il Covid-19, dopo che sono morti 3 colleghi in una settimana.che noi del circolo Pd Ama condividiamo e supportiamo da tempo in ogni luogo aziendale”. Cosi’ su Facebook il responsabile Pd Ama, Flavio Vocaturo.

Ultime Notizie dalla rete : Deposito Ama

RomaToday

Questa mattina a Tor Pagnotta gli autisti si sono fermati per protesta. Un segnale per sollecitare Ama e Campidoglio ad aumentare i controlli e le misure di sicurezza per il Covid-19 ...Ancora un incendio in un deposito Ama, stavolta a Ostia. Una grossa fumata nera è apparsa in tarda mattinata in piazza Giovanni Bottero. Le fiamme avrebbero preso vita dentro un container situato nel ...