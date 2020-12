Dentro Londra | la Wuhan sul Tamigi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ho capito di essere a-sul-quando il mio cellulare ha iniziato a saltellare di messaggi premurosi di amici impensieriti, del tono di quelli che si mandano dopo un terremoto o un attentato. Mi ero appena svegliata e sono corsa alla finestra per controllare la piccola porzione di mondo che da dieci mesi a questa parte chiamo: un giardino pubblico su una piazza vittoriana da un lato e dall’altra la City, lucente e troppo distante per capire se sia viva o no. Ho visto un papà far camminare il suo bimbo in tuta azzurra su un muretto e il nostro filosofo di quartiere, seduto su una panchina con una birra, continuare ad alta voce la sua guerra di parole, mentre due ragazze senza mascherina gli passeggiavano accanto. La normalità spenta di questi tempi, né più né meno. “Ma cosa sta succedendo lì da voi?”, mi scrive ...