Decreto Natale | possibile comprare gli ultimi regali di Natale sino alle 21 di domani Tutte le risposte ai dubbi

La7tv : #ottoemezzo Massimo #Cacciari: 'Il Paese è stremato anche perché non vede il dopo'. Poi si scaglia contro le misure… - fattoquotidiano : Decreto Natale, dallo shopping ai bar fino agli spostamenti: cosa si può fare oggi 22 dicembre - ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - lexacivis : #DecretoNatale: Italia da giovedì 24 fino all'Epifania quasi sempre zona ‘rossa’ - histoniumnet : Le principali misure varate -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Natale

IL GIORNO

Dal 24 dicembre scattano le restrizioni imposte dal decreto del governo. L’Italia va in zona rossa ... Ecco che cosa si può fare e non fare nel giorno della vigilia e in quello di Natale: ricordando ...La comunità di Casalbordino sta piangendo da ieri i tre operai morti nell'esplosione della fabbrica di recupero munizioni sita in provincia di Chieti.