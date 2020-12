Decreto Natale, il Governo pubblica nuove FAQ su spostamenti e visite (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Governo ha pubblicato altre FAQ relative al cosiddetto Decreto Natale per spiegare alcuni punti riguardanti spostamenti e visite Il Governo fa chiarezza su alcuni aspetti che riguardano il Decreto Natale pubblicando nuove FAQ su spostamenti, in particolare su visite ad amici e parenti. Il Decreto in questione prevede delle restrizioni valide dal 21 dicembre L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 22 dicembre 2020) Ilhato altre FAQ relative al cosiddettoper spiegare alcuni punti riguardantiIlfa chiarezza su alcuni aspetti che riguardano ilndoFAQ su, in particolare suad amici e parenti. Ilin questione prevede delle restrizioni valide dal 21 dicembre L'articolo Curiosauro.

La7tv : #ottoemezzo Massimo #Cacciari: 'Il Paese è stremato anche perché non vede il dopo'. Poi si scaglia contro le misure… - Agenzia_Ansa : Decreto di #Natale, ecco le risposte ai dubbi più frequenti su visite e spostamenti. Le #Faq del governo #ANSA - repubblica : Decreto di Natale: shopping, caffè al bar, pranzi al ristorante e seconde case. Ecco cosa si può (ancora) fare prim… - leone52641 : RT @infoitinterno: Decreto Natale, cosa si intende con i termini residenza, domicilio e abitazione? FAQ Governo - BuonoClaudio : Da domani in vigore il “Decreto Natale”. Ecco tutte le risposte alle domande frequenti su cosa si può fare e non da… -