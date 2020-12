Decreto Natale | i negozi aperti durante le feste | da bar e ristoranti | a supermercati e tabaccai

(Di martedì 22 dicembre 2020) Le temutedisono ormai alle porte. L'ultimoemanato dal governo ha disposto, in tal senso, un preciso piano per la chiusra delle attività...

Dal 24 dicembre scattano le restrizioni imposte dal decreto del governo. L’Italia va in zona rossa. Sono chiusi negozi bar e ristoranti, c’è il divieto di spostamento a meno di «comprovate esigenze» ( ...Le temute feste di Natale sono ormai alle porte. L'ultimo decreto emanato dal governo ha disposto, in tal senso, un preciso piano per la chiusra delle ...