De Sica condivide l’ode del fan ai cinepanettoni: “Vaffan**lo al vostro politicamente corretto” (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic – Non lo ha detto lui ma condividendolo con un bel cuore, Christian De Sica sembra apprezzare punto per punto l’ode “politicamente scorretta” che un suo fan ha fatto dei suoi cinepanettoni, o meglio della sua ultima fatica, In vacanza su Marte. In vacanza su Marte, cinepanettone 2020 di De Sica Il cinepanettone dell’apocalittico 2020, diretto da Neri Parenti e che vede De Sica in coppia con l’inossidabile Massimo Boldi (novello “complottista”) è appunto In vacanza su Marte e la trama è così trash da sfiorare il sublime: “Nel 2030 Fabio Sinceri deve sposarsi con la sua facoltosa fidanzata Bea e, considerando che è ancora legalmente sposato con la sua ex moglie Elena, decide di andare a sposarsi su Marte, in cui non c’è alcuna giurisdizione. Per sua sfortuna ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic – Non lo ha detto lui mandolo con un bel cuore, Christian Desembra apprezzare punto per puntoscorretta” che un suo fan ha fatto dei suoi, o meglio della sua ultima fatica, In vacanza su Marte. In vacanza su Marte, cinepanettone 2020 di DeIl cinepanettone dell’apocalittico 2020, diretto da Neri Parenti e che vede Dein coppia con l’inossidabile Massimo Boldi (novello “complottista”) è appunto In vacanza su Marte e la trama è così trash da sfiorare il sublime: “Nel 2030 Fabio Sinceri deve sposarsi con la sua facoltosa fidanzata Bea e, considerando che è ancora legalmente sposato con la sua ex moglie Elena, decide di andare a sposarsi su Marte, in cui non c’è alcuna giurisdizione. Per sua sfortuna ...

Per le tribolate feste del 2020 è tornato in scena l'inossidabile tandem Massimo Boldi e Christian De Sica, protagonista di "In vacanza su Marte"(regia di Neri Parenti), disponibile in acquisto e ...

Il cartoon «Soul» e i moschettieri tra i film più belli. Deludono Boldi e De Sica. Streep, un musical fragile

Non sarebbe Natale senza cinepanettone e persino questo annus horribilis non smentisce la tradizione. La chiusura dei cinema (fino a quando: gennaio? anche febbraio?) ha decimato le uscite previste: D ...

Per le tribolate feste del 2020 è tornato in scena l'inossidabile tandem Massimo Boldi e Christian De Sica, protagonista di "In vacanza su Marte"(regia di Neri Parenti), disponibile in acquisto e ...Non sarebbe Natale senza cinepanettone e persino questo annus horribilis non smentisce la tradizione. La chiusura dei cinema (fino a quando: gennaio? anche febbraio?) ha decimato le uscite previste: D ...