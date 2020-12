De Laurentiis è arrivato al Coni: “Fiducioso per il ricorso? Sì, come sempre” (Di martedì 22 dicembre 2020) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è arrivato al Coni per assistere all’udienza del Collegio di Garanzia dello Sport che esaminerà il ricorso del club azzurro per la sconfitta a tavolino (e il punto di penalizzazione) contro la Juventus. Queste le parole di De Laurentiis, accompagnato dai legali Mattia Grassani ed Enrico Lubrano: “Se sono Fiducioso? come lo si è sempre nella vita“. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 dicembre 2020) Aurelio De, presidente del Napoli, èalper assistere all’udienza del Collegio di Garanzia dello Sport che esaminerà ildel club azzurro per la sconfitta a tavolino (e il punto di penalizzazione) contro la Juventus. Queste le parole di De, accompagnato dai legali Mattia Grassani ed Enrico Lubrano: “Se sonolo si ènella vita“. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

