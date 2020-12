Ddl bilancio - Revisioni, la tariffa aumenta del 22% (Di martedì 22 dicembre 2020) Tra le modifiche al disegno di legge bilancio per il 2021 approvate ieri dalla Commissione bilancio della Camera ce n'è, incredibilmente, una che obbliga il ministero dei Trasporti ad aumentare di 9,95 euro, entro il 30 gennaio 2021, la tariffa delle Revisioni dei veicoli, portandola dunque da 45 a 54,95 euro (più Iva). Un incremento del 22% che arriva proprio nell'anno in cui l'Istat ha certificato una diminuzione dello 0,2% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'ultimo biennio. Se si pensa che nel 2019 sono stati effettuate circa 17,2 milioni di Revisioni (16,2 delle quali nei centri privati), per gli italiani significa una mazzata da 208,8 milioni di euro all'anno, per i centri revisione privati un regalo di Natale da 161,2 milioni di euro e per ... Leggi su quattroruote (Di martedì 22 dicembre 2020) Tra le modifiche al disegno di leggeper il 2021 approvate ieri dalla Commissionedella Camera ce n'è, incredibilmente, una che obbliga il ministero dei Trasporti adre di 9,95 euro, entro il 30 gennaio 2021, ladelledei veicoli, portandola dunque da 45 a 54,95 euro (più Iva). Un incremento del 22% che arriva proprio nell'anno in cui l'Istat ha certificato una diminuzione dello 0,2% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'ultimo biennio. Se si pensa che nel 2019 sono stati effettuate circa 17,2 milioni di(16,2 delle quali nei centri privati), per gli italiani significa una mazzata da 208,8 milioni di euro all'anno, per i centri revisione privati un regalo di Natale da 161,2 milioni di euro e per ...

