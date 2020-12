DAMWON Gaming ufficializza l’accordo con KIA Motors e cambia nome Si chiamerà DWG KIA

Leggi su esports247

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il team, che partecipa alla League of Legends Championship Korea (LCK) ed è campione del mondo in carica dopo il trionfo agli ultimi Mondiali di League of Legends, ha annunciato che il celebre marchio KIAsi è assicurato i diritti sulla denominazione del team stesso. Da adesso in poi, quindi, la fortissima squadra sudcoreana si“DWG KIA”, con ilche verrà utilizzato già nella LCK 2021. Inoltre, sarà presente anche un nuovo logo sulla divisa dei giocatori del team DWG KIA. Al momento,non ha fatto sapere la durata nè tantomeno le cifre delcon KIA. La giornalista di esports Ashley Kang ha confermato l’intesa e ha reso nota anche una dichiarazione ufficiale di ...