D'Amato: per vaccinazione di massa coinvolgiamo farmacie (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – "Le farmacie possono fare ancora di piu' di quanto stanno gia' facendo adesso: quando potremo avere vaccini anti-Covid piu' gestibili di quello in arrivo, credo che potranno contribuire se vogliamo arrivare a una vaccinazione di massa". Lo ha detto l'assessore alla Sanita' della Regione Lazio, Alessio D'Amato, durante la presentazione dei dati sui test rapidi e sierologici nelle farmacie del Lazio.

