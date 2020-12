Dalla Cina ora è allarme aviaria, uomo infettato in fin di vita in terapia intensiva (Di martedì 22 dicembre 2020) Le autorità preposte al controllo delle malattie nella provincia centrale cinese dello Hunan hanno confermato un caso di infezione umana del virus dell’influenza aviaria H5N6. Lo ha reso noto ieri il Centro provinciale per il controllo e la prevenzione delle malattie. La persona infetta ha contratto il virus in un mercato di pollame vivo nella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 22 dicembre 2020) Le autorità preposte al controllo delle malattie nella provincia centrale cinese dello Hunan hanno confermato un caso di infezione umana del virus dell’influenzaH5N6. Lo ha reso noto ieri il Centro provinciale per il controllo e la prevenzione delle malattie. La persona infetta ha contratto il virus in un mercato di pollame vivo nella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Cina 2021: il risveglio del Dragone. Scenari futuri che arrivano dalla Cina Rai News L’Embraer E190 inizia i revenue flights con Myanmar Airways International

Il primo E190 di Myanmar Airways International (MAI) ha iniziato le operazioni ieri da Yangon, operando quattro voli nell'arco della giornata. Inoltre, il secondo E190 di MAI dovrebbe arrivare nel pae ...

Biden preme sull’Europa per frenare accordi e aprire un fronte comune su Pechino

Il Presidente eletto americano Joe Biden fa pressioni sull'Unione Europea affinchè rallenti eccessive marce di avvicinamento alla Cina, a cominciare dall'accordo sugli investimenti oggi in discussione ...

