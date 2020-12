Dal Teatro Verdi, il Concerto di Natale dell’Orchestra della Toscana (ORT) con Beatrice Venezi, solista al pianoforte Margherita Santi (Di martedì 22 dicembre 2020) In programma il celebre Intermezzo di Cavalleria Rusticana, il Concerto n.1 di Chopin e la Sinfonia n.3 op. 36 della compositrice Louise Farrenc Leggi su firenzepost (Di martedì 22 dicembre 2020) In programma il celebre Intermezzo di Cavalleria Rusticana, iln.1 di Chopin e la Sinfonia n.3 op. 36compositrice Louise Farrenc

Ultime Notizie dalla rete : Dal Teatro Da Natale a Capodanno, cinque concerti in streaming dal Teatro di Carpi ModenaToday Musica: concerto Natale con Gabbani e Griminelli a Ferrara

FERRARA, 22 DIC - Il vincitore di Sanremo 2017 Francesco Gabbani e il maestro Andrea Griminelli - tra i principali flautisti al mondo che ha suonato con nomi come Pavarotti, Sting, Bocelli, Zucchero - ...

Natale Auditorium 2020 è Digital Edition da 24/12 a 6/1

ROMA, 22 DIC - A Natale la Fondazione Musica per Roma regala un ricco calendario di spettacoli e concerti, produzioni originali trasmesse in streaming ogni giorno per tutto il periodo delle festività, ...

