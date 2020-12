Dal 24 zona rossa, ma fino al 23 tutti in giro: e la terza ondata? [VIDEO] (Di martedì 22 dicembre 2020) Dal 24 tutti in zona rossa, ma fino al giorno prima liberi tutti, per lo shopping natalizio. Ma così non si rischia comunque la terza ondata? Un colpo al cerchio, uno alla botte: come d’altronde ci ha abituato, dall’inizio della pandemia. E’ un pò di nuovo questa, quindi, la scelta del governo per gestire il L'articolo Dal 24 zona rossa, ma fino al 23 tutti in giro: e la terza ondata? VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Dal 24in, maal giorno prima liberi, per lo shopping natalizio. Ma così non si rischia comunque la? Un colpo al cerchio, uno alla botte: come d’altronde ci ha abituato, dall’inizio della pandemia. E’ un pò di nuovo questa, quindi, la scelta del governo per gestire il L'articolo Dal 24, maal 23in: e laproviene da www.meteoweek.com.

