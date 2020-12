Dakar | nuovo ceppo di coronavirus rischia di stoppare la competizione

(Di martedì 22 dicembre 2020) L’Arabia Saudita chiude il paese per 7 giorni, si complica lo svolgimento della(in programma dal 3 al 15 gennaio). Gli organizzatori stanno intervenendo per garantire l’ingresso degli equipaggi conciliando esigenze della gara con l’obbligo di quarantena Cruccio per l’edizione 2021 della. Ildiha bloccato l’intera Arabia Saudita: sospensione L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

dinoadduci : C’è il nuovo virus e l’Arabia blocca i voli: Dakar a forte rischio cancellazione - EstebBeltramino : C’è il nuovo virus e l’Arabia blocca i voli: Dakar a forte rischio cancellazione #motori #automobilismo - Agendaviaggi : Comodi collegamenti in entrambe le direzioni - italiavola : Luke Air / Blue Panorama : tre voli per Dakar fino a metà gennaio. Nuovo volo da Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar nuovo

La Gazzetta dello Sport

Cruccio per l’edizione 2021 della Dakar. Il nuovo ceppo di coronavirus ha bloccato l’intera Arabia Saudita: sospensione di tutti i voli internazionali da e per l’Arabia Saudita e l’ingresso via terra ...Gli organizzatori di Dakar sono in continuo contatto con il governo saudita per specificare in che modo le ultime restrizioni del paese sul COVID-19 potranno influenzare la gara.