Da stasera la Juventus è estranea anche allo scudetto, non solo alla sentenza (Di martedì 22 dicembre 2020) Effettivamente ha ragione Paratici a dire che la Juventus è estranea alla sentenza. «Siamo estranei e indifferenti alla sentenza del Coni», ha dichiarato poco prima che cominciasse Juventus-Fiorentina. E adesso, dopo la sconfitta dei bianconeri in casa, aggiungiamo che da stasera la Juventus è estranea e indifferente anche alla lotta scudetto. Pirlo sarà anche un maestro – e francamente non ci mettiamo la mano sul fuoco – ma la sua Juventus è una delle peggiori che si ricordi. Da questa sera ha perso pure uno dei pochissimi primati positivi che deteneva: l’imbattibilità. In 13 partite ha totalizzato 24 punti. Con questa media ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Effettivamente ha ragione Paratici a dire che la. «Siamo estranei e indifferentidel Coni», ha dichiarato poco prima che cominciasse-Fiorentina. E adesso, dopo la sconfitta dei bianconeri in casa, aggiungiamo che dalae indifferentelotta. Pirlo saràun maestro – e francamente non ci mettiamo la mano sul fuoco – ma la suaè una delle peggiori che si ricordi. Da questa sera ha perso pure uno dei pochissimi primati positivi che deteneva: l’imbattibilità. In 13 partite ha totalizzato 24 punti. Con questa media ...

