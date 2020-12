Da Fiorello a Mario Biondi | artisti siciliani cantano per solidarietà

Leggi su dire

(Di martedì 22 dicembre 2020) PALERMO – È disponibile da oggi in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming e in digital download 'Viene Natale (Se stiamo lontani staremo vicini)', brano inedito cantato e suonato da artisti Siciliani.Il singolo fa parte del progetto solidale 'Sicilia Per L'Italia' a sostegno delle famiglie degli operatori sanitari italiani, promosso dalla Regione Siciliana e dalla Fondazione Giglio di Cefalù'Viene Natale (Se stiamo lontani staremo vicini)' è un'iniziativa di promozione della salute e sensibilizzazione verso i corretti comportamenti da seguire in occasione delle festività natalizie per contrastare il coronavirus ed un'opera di solidarietà per trasmettere un messaggio di resilienza e speranza verso il futuro.