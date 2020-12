Cyberpunk 2077 - le migliori impostazioni grafiche per PC: come ottenere le migliori prestazioni senza sacrificare la qualità visiva - articolo (Di martedì 22 dicembre 2020) Non ci sono dubbi: Cyberpunk 2077 è un gioco parecchio impegnativo in termini di risorse, sia a livello di CPU che di GPU, che richiede un disco a stato solido per un'esperienza ottimale. Forse è un gioco indicato per i computer del futuro ma, allo stato attuale, è già possibile ottenere una fantastica esperienza per PC. come? Vi basterà seguire le nostre impostazioni ottimizzate! Abbiamo testato ogni impostazione grafica in Cyberpunk 2077, misurato l'impatto sulle prestazioni e valutato la qualità complessiva che si ottiene in ogni preset. L'idea è semplice: conservare tutto ciò che rende il gioco "di nuova generazione" da una prospettiva visiva senza sacrificare troppo sotto il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 dicembre 2020) Non ci sono dubbi:è un gioco parecchio impegnativo in termini di risorse, sia a livello di CPU che di GPU, che richiede un disco a stato solido per un'esperienza ottimale. Forse è un gioco indicato per i computer del futuro ma, allo stato attuale, è già possibileuna fantastica esperienza per PC.? Vi basterà seguire le nostreottimizzate! Abbiamo testato ogni impostazione grafica in, misurato l'impatto sullee valutato lacomplessiva che si ottiene in ogni preset. L'idea è semplice: conservare tutto ciò che rende il gioco "di nuova generazione" da una prospettivatroppo sotto il ...

NeoEnigma : No, #Cyberpunk2077 non è presente su #Android: si tratta di un #malware. Conoscere e la orina difesa da virus, malw… - infoitscienza : Cyberpunk 2077 | Night City è l’illusione di una comunità disgregata - infoitscienza : GameStop cambia idea su Cyberpunk 2077: via libera ai rimborsi - Multiplayerit : Cyberpunk 2077: foto compromettenti potrebbero portarvi al ban su Xbox Live - infoitscienza : Cyberpunk 2077: foto compromettenti potrebbero portarvi al ban su Xbox Live -