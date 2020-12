Cyberpunk 2077 | la guida definitiva a tutte le gang di Night City

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

Tra polemiche, rimborsi e bug, la versione per il sistema di Mountain View invece funziona benissimo: una piccola rivincita per una piattaforma finora poco diffusa Nella polemica che infuria attorno a ...Proprio la versione Stadia è stata usata da uno YouTuber per far girare Cyberpunk 2077 in cloud su Nintendo Switch. L’utente ha infatti utilizzato una console modificata (con installato il sistema ...