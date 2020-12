Crisi di governo, Zingaretti: “Attento Renzi, se cade governo si va al voto” (Di martedì 22 dicembre 2020) I big del PD Nicola Zingaretti, Andrea Orlando, Dario Franceschini e Goffredo Bettini hanno concordato la linea sulla Crisi, mandando dei segnali a Matteo Renzi. A frenare i segnali di distensione aperti da Italia Viva questa mattina ci pensa il PD. oco prima che la delegazione dem entrasse a palazzo Chigi per il vertice, Andrea L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) I big del PD Nicola, Andrea Orlando, Dario Franceschini e Goffredo Bettini hanno concordato la linea sulla, mandando dei segnali a Matteo. A frenare i segnali di distensione aperti da Italia Viva questa mattina ci pensa il PD. oco prima che la delegazione dem entrasse a palazzo Chigi per il vertice, Andrea L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

La7tv : #ottoemezzo Andrea #Scanzi: 'Se si continua così, il 10 gennaio si apre una crisi di Governo. Dentro una pandemia d… - fattoquotidiano : SCONGIURARE LA CRISI DI GOVERNO Conte convoca tutti e arriva un primo segnale da Italia viva [Leggi] - carlosibilia : Se cade il governo si va alle urne. Immaginiamo, a quel punto, lasciare il Paese nel caos nel suo momento di magg… - ChiaromonteP : RT @lauracesaretti1: “I cittadini non meritano di assistere ad uno spettacolino in cui si parla di crisi di Governo o di rimpasto, i cittad… - FI_economia : RT @BerniniAM: Che il #governo sia in crisi non lo dimostrano i penultimatum quotidiani di Italia Viva, ma l’amara realtà di una #pandemia… -