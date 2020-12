Crisi di governo, Dario Franceschini come Giuda: spera di tornare alle urne (Di martedì 22 dicembre 2020) Continuano i battibecchi all’interno del governo Conte. Questa volta a far saltare la mosca al naso è stato Dario Franceschini, con una dichiarazione rilasciata al Corriere della Sera che proprio non è piaciuta al Quirinale, e non solo. Il ministro della Cultura, infatti, si sarebbe spinto un po’ oltre, dicendo: “E allora, se si aprisse la Crisi del governo Conte, tanto varrebbe andare a votare. Giuseppe Conte contro Matteo Salvini e ce la giochiamo”. Ma chi parla davvero di tornare alle urne durante una pandemia? Perchè alimentare ancora questo fuoco? E soprattutto, chi decide di mandare il popolo al voto se non il Capo dello Stato? >> Leggi anche: Firenze valigie con cadaveri, svolta nelle indagini: arrestata la fidanzata del figlio delle ... Leggi su urbanpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Continuano i battibecchi all’interno delConte. Questa volta a far saltare la mosca al naso è stato, con una dichiarazione rilasciata al Corriere della Sera che proprio non è piaciuta al Quirinale, e non solo. Il ministro della Cultura, infatti, si sarebbe spinto un po’ oltre, dicendo: “E allora, se si aprisse ladelConte, tanto varrebbe andare a votare. Giuseppe Conte contro Matteo Salvini e ce la giochiamo”. Ma chi parla davvero didurante una pandemia? Perchè alimentare ancora questo fuoco? E soprattutto, chi decide di mandare il popolo al voto se non il Capo dello Stato? >> Leggi anche: Firenze valigie con cadaveri, svolta nelle indagini: arrestata la fidanzata del figlio delle ...

