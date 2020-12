Cremonese, Bisoli: “Contro il Pordenone vittoria importante per com’è arrivata” (Di martedì 22 dicembre 2020) Il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli ha parlato coi giornalisti dopo il successo per 2-1 sul campo del Pordenone: ecco le sue dichiarazioni. “Oggi abbiamo sofferto meno rispetto alla gara di Cosenza, siamo stati compatti e dopo il loro calo nel secondo tempo la nostra organizzazione si è vista – ha detto Bisoli . Siamo L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Il tecnico dellaPierpaoloha parlato coi giornalisti dopo il successo per 2-1 sul campo del: ecco le sue dichiarazioni. “Oggi abbiamo sofferto meno rispetto alla gara di Cosenza, siamo stati compatti e dopo il loro calo nel secondo tempo la nostra organizzazione si è vista – ha detto. Siamo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

pighintweet : #Cremonese, #Bisoli: “Contro il #Pordenone vittoria importante per com’è arrivata” #SerieB - psb_original : Cremonese, Bisoli: 'Vittoria importante per come è arrivata. Iniziamo a raccogliere i frutti del nostro lavoro'… - sportli26181512 : Pordenone-Cremonese 1-2: La rete di Ciofani al 89' permette alla Cremonese di ottenere i tre punti nella sfida cont… - zazoomblog : Cremonese Bisoli: “Contro il Pordenone ritroveremo Strizzolo Nardi non ci sarà” - #Cremonese #Bisoli: #“Contro - psb_original : Cremonese, Bisoli: 'Torna Strizzolo. La classifica non la guardo' #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese Bisoli Cremonese, Bisoli: “Vittoria importante per come è arrivata, iniziamo a raccogliere i frutti del nostro lavoro” pianetaserieb.it Lignano ancora campo stregato: il Pordenone è beffato all’89’

Un palo nega il gol del vantaggio, l’arbitro annulla una rete valida, Perisan sbaglia e la Cremonese, già avanti una volta, vince ...

Ciofani allo scadere beffa i Ramarri; Pordenone-Cremonese 1-2

LIGNANO - La Cremonese espugna il Teghil di Lignano (1-2) e dopo sei pareggi consecutivi cade l'imbattibilità interna dei Ramarri rovinando la festa a mister Tesser per le sue 100 panchine neroverdi.L ...

Un palo nega il gol del vantaggio, l’arbitro annulla una rete valida, Perisan sbaglia e la Cremonese, già avanti una volta, vince ...LIGNANO - La Cremonese espugna il Teghil di Lignano (1-2) e dopo sei pareggi consecutivi cade l'imbattibilità interna dei Ramarri rovinando la festa a mister Tesser per le sue 100 panchine neroverdi.L ...