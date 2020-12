Cremona, Babbo Natale arriva nelle scuole in sella ad una bicicletta (Di martedì 22 dicembre 2020) Cremona, 22 dicembre 2020 - " Affacciati alla finestra: arriva Babbo Natale ….in bicicletta !" è l'iniziativa promossa dal Servizio Centro per la Comunità, Beni Comuni, Quartieri e Periferie del ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 22 dicembre 2020), 22 dicembre 2020 - " Affacciati alla finestra:….in!" è l'iniziativa promossa dal Servizio Centro per la Comunità, Beni Comuni, Quartieri e Periferie del ...

Partita nella mattinata di ieri, lunedì 21 dicembre, alla scuola per l’infanzia “Lacchini” al quartiere Cambonino, prosegue oggi per concludersi domani, mercoledì 23 dicembre, l’iniziativa Affacciati ...

Partita nella mattinata di ieri, lunedì 21 dicembre, alla scuola per l'infanzia "Lacchini" al quartiere Cambonino, prosegue oggi per concludersi domani, mercoledì 23 dicembre, l'iniziativa Affacciati alla finestra: arriva Babbo Natale in bicicletta. Santa Claus e i suoi aiutanti, in sella alle loro biciclette, scampanellando, hanno incontrato, a debita distanza, le bambine e i bambini delle scuole ...