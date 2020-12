Covid, variante inglese: la paziente '1' italiana lavora nei servizi segreti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ... lo riporta Today in un articolo di martedì 22 dicembre. La mutazione riscontrata sul genoma del virus è stata finora verificata soltanto sulla donna, che ha un'alta carica virale. La paziente 1 ... Leggi su trentotoday (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ... lo riporta Today in un articolo di martedì 22 dicembre. La mutazione riscontrata sul genoma del virus è stata finora verificata soltanto sulla donna, che ha un'alta carica virale. La1 ...

fabiochiusi : 'L'incubo è già qui', 'il virus più cattivo', il 'super-virus', 'è allarme'. Svariate prime pagine in edicola tra… - lorepregliasco : Ottimo punto della situazione sulla 'variante inglese' del COVID. Evitare gli articoli sensazionalistici di certi m… - TgLa7 : ??#Covid Oms: nuova #variante non è fuori controllo - marina_profeta : #COVID19 #JuveFiorentina #Terremoto oggi le belle notizie non finiscono più! - robertamigliac7 : RT @Adnkronos: #VarianteCovid, #Galli: 'In Italia circola già da tempo' -