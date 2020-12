Covid Vaccino, l’immunità sterilizzante è una “buonissima notizia” (Di martedì 22 dicembre 2020) Alfie Borromeo Il tempo del Vaccino è finalmente giunto: il 27 dicembre sarà il cosiddetto V-Day, il giorno il cui inizierà la campagna vaccinale contro il coronavirus. La prima persona a ricevere la dose sarà un’infermiera allo Spallanzani, e a seguire un operatore socio sanitario (OSS), una ricercatrice e due medici, secondo quanto comunicato dalla direzione dell’istituto. Vaccino Pfizer, ok dall’Aifa: l’annuncio di Palù Il Vaccino di Pfizer-Biontech ha infatti ricevuto l’ok anche dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), conseguente al via libera dell’Ema. L’annuncio è stato dato in una conferenza stampa dal presidente Giorgio Palù, e dal direttore generale Nicola Magrini. Come riporta l’Ansa, Palù ha spiegato: “Oggi è disponibile un Vaccino con un margine di sicurezza elevatissimo, intorno al 95%“. In un ... Leggi su improntaunika (Di martedì 22 dicembre 2020) Alfie Borromeo Il tempo delè finalmente giunto: il 27 dicembre sarà il cosiddetto V-Day, il giorno il cui inizierà la campagna vaccinale contro il coronavirus. La prima persona a ricevere la dose sarà un’infermiera allo Spallanzani, e a seguire un operatore socio sanitario (OSS), una ricercatrice e due medici, secondo quanto comunicato dalla direzione dell’istituto.Pfizer, ok dall’Aifa: l’annuncio di Palù Ildi Pfizer-Biontech ha infatti ricevuto l’ok anche dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), conseguente al via libera dell’Ema. L’annuncio è stato dato in una conferenza stampa dal presidente Giorgio Palù, e dal direttore generale Nicola Magrini. Come riporta l’Ansa, Palù ha spiegato: “Oggi è disponibile uncon un margine di sicurezza elevatissimo, intorno al 95%“. In un ...

RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - RobertoBurioni : Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19. Un ottimo inizio. - chetempochefa : “Il vaccino è sicuro, fatelo tutti. Dobbiamo molto a queste persone. Gli scienziati e le persone che sono riuscite… - RepubblicaTv : Genova, ecco Gloria, infermiera al San Martino e la prima a ricevere il vaccino anti Covid: Si chiama gloria capria… - Zebbolo : @emenietti @francescocosta @ilpost Io ho una domanda ulteriore: quanto tempo deve passare tra il vaccino antinfluen… -