Covid: V-Day,il 27 dicembre prima vaccinata sarà infermiera (Di martedì 22 dicembre 2020) (ANSA) - ROMA, 22 DIC - sarà una donna la prima vaccinata Covid in Italia. Secondo quanto si è appreso da fonti dello Spallanzani e della Regione, si tratta di un'infermiera. Tutto pronto all'istituto ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 dicembre 2020) (ANSA) - ROMA, 22 DIC -una donna lain Italia. Secondo quanto si è appreso da fonti dello Spallanzani e della Regione, si tratta di un'. Tutto pronto all'istituto ...

