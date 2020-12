Covid, V-Day a Napoli: il 27 dicembre inizia la campagna di vaccinazione (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Sono in allestimento le tensostrutture deputate ad essere il luogo della somministrazione del vaccino contro il Covid-19. Il 27 dicembre, soprannominato V-Day, è il giorno in cui inizieranno le vaccinazioni in tutta Italia. Nel capoluogo campano verranno somministrate 720 dosi di vaccino all’Ospedale Cotugno e Ospedale del Mare. Nelle fasi iniziali, gli operatori sanitari si organizzeranno in gruppi formati da un medico e quattro infermieri, oltre al personale amministrativo e due operatori socio sanitari. Quando la campagna di vaccinazione entrerà a pieno regime, saranno coinvolti 20mila tra infermieri e medici, compresi quelli di base, i pediatri e il personale delle farmacie. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono in allestimento le tensostrutture deputate ad essere il luogo della somministrazione del vaccino contro il-19. Il 27, soprannominato V-Day, è il giorno in cui inizieranno le vaccinazioni in tutta Italia. Nel capoluogo campano verranno somministrate 720 dosi di vaccino all’Ospedale Cotugno e Ospedale del Mare. Nelle fasili, gli operatori sanitari si organizzeranno in gruppi formati da un medico e quattro infermieri, oltre al personale amministrativo e due operatori socio sanitari. Quando ladientrerà a pieno regime, saranno coinvolti 20mila tra infermieri e medici, compresi quelli di base, i pediatri e il personale delle farmacie. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

