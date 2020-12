Covid, spunta un’altra variante: Il presidente dei virologi, prepariamoci” (Di martedì 22 dicembre 2020) Alfie Borromeo Non c’è solo la variante inglese di Sars-CoV-2. In Sudafrica, infatti, è stata annunciata la scoperta della 501.V2 che, dicono da Al Jazeera, sembrerebbe avere una maggiore trasmissibilità. Lo studio sulle varianti è avviato da tempo e gli scienziati stanno cercando di capire i diversi aspetti di questa mutazione. Intanto è “vietato stare fermi a guardare”, avverte Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv). «Dobbiamo prendere atto che il virus è propenso a mutare e questa variante non sarà l’unica e sola a emergere», spiega in un’intervista all’Adnkronos Salute il presidente dei virologi italiani. «Bisogna tracciare i virus mutanti che inevitabilmente emergeranno in un prossimo futuro – ammonisce – Isolare e sequenziare il genoma ... Leggi su improntaunika (Di martedì 22 dicembre 2020) Alfie Borromeo Non c’è solo lainglese di Sars-CoV-2. In Sudafrica, infatti, è stata annunciata la scoperta della 501.V2 che, dicono da Al Jazeera, sembrerebbe avere una maggiore trasmissibilità. Lo studio sulle varianti è avviato da tempo e gli scienziati stanno cercando di capire i diversi aspetti di questa mutazione. Intanto è “vietato stare fermi a guardare”, avverte Arnaldo Caruso,della Società italiana dia (Siv-Isv). «Dobbiamo prendere atto che il virus è propenso a mutare e questanon sarà l’unica e sola a emergere», spiega in un’intervista all’Adnkronos Salute ildeiitaliani. «Bisogna tracciare i virus mutanti che inevitabilmente emergeranno in un prossimo futuro – ammonisce – Isolare e sequenziare il genoma ...

