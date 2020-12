Covid, scoperta un’altra variante diversa dalla inglese. Paese isolato: “Sembra molto contagiosa” (Di martedì 22 dicembre 2020) È stata scoperta una nuova variante del Coronavirus in Sudafrica. Si tratta di qualcosa di diverso rispetto a quella inglese. Il Paese è isolato dopo il divieto di viaggi. Come riporta Al Jazeera, che ricorda come Israele, Turchia, Germania, Arabia Saudita e Svizzera figurano tra le nazioni che hanno interrotto i collegamenti aerei da e verso il Sudafrica, con una decisione che ha rappresentato un duro colpo per l’industria turistica nazionale all’arrivo dell’estate. La nuova variante, al pari di quella britannica, Sembra avere una maggiore trasmissibilità: almeno stando a quanto riferiscono funzionari sanitari e gli scienziati locali che guidano la strategia contro la nuova variante del virus, nota come 501.V2. (Continua dopo la foto) L’agenzia Ansa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) È statauna nuovadel Coronavirus in Sudafrica. Si tratta di qualcosa di diverso rispetto a quella. Ildopo il divieto di viaggi. Come riporta Al Jazeera, che ricorda come Israele, Turchia, Germania, Arabia Saudita e Svizzera figurano tra le nazioni che hanno interrotto i collegamenti aerei da e verso il Sudafrica, con una decisione che ha rappresentato un duro colpo per l’industria turistica nazionale all’arrivo dell’estate. La nuova, al pari di quella britannica,avere una maggiore trasmissibilità: almeno stando a quanto riferiscono funzionari sanitari e gli scienziati locali che guidano la strategia contro la nuovadel virus, nota come 501.V2. (Continua dopo la foto) L’agenzia Ansa ...

