Covid, Ricciardi: "Il tracciamento in Italia non ha funzionato, servirà tanto tempo" (Di martedì 22 dicembre 2020) "Per far scendere i casi nel nostro Paese ci vorrà ancora molto tempo. Di fatto quello che è successo da noi, come in altri Paesi, è che la curva epidemica è salita moltissimo. Quando si hanno decine di migliaia di casi al giorno, per farli poi ritornare a un livello in cui è possibile tracciare bisogna aspettare tanto". Lo ha dichiarato il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, in collegamento con 'Buongiorno' su Sky TG24. "Il tracciamento in Italia non ha funzionato, non ci siamo preparati adeguatamente nelle comunità a tracciare – ha precisato -. Non abbiamo rafforzato quella macchina di diagnostica e tracciamento che ha consentito a Paesi come l'Australia e la Nuova Zelanda di celebrare il Natale normalmente". SportFace.

