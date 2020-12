Covid, Oms: riunione straordinaria su variante Gran Bretagna (Di martedì 22 dicembre 2020) L'Oms Europa ha convocato una riunione straordinaria con gli Stati membri per valutare la strategia da intraprendere di fronte alla nuova variante di Covid esplosa in Gran Bretagna. La notizia è stata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 dicembre 2020) L'Oms Europa ha convocato unacon gli Stati membri per valutare la strategia da intraprendere di fronte alla nuovadiesplosa in. La notizia è stata ...

