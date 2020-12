Covid, nuova variante in Sudafrica: diversa da quella inglese ma molto contagiosa. Paese isolato (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Sudafrica è sempre più isolato dopo che la nuova variante di coronavirus scoperta, diversa da quella della Gran Bretagna , ha portato al divieto di viaggi nel Paese. Lo riporta Al Jazeera, che ... Leggi su leggo (Di martedì 22 dicembre 2020) Ilè sempre piùdopo che ladi coronavirus scoperta,dadella Gran Bretagna , ha portato al divieto di viaggi nel. Lo riporta Al Jazeera, che ...

TgLa7 : ??#Covid Oms: nuova #variante non è fuori controllo - Corriere : Covid, la nuova variante è in Italia: isolata in un paziente a Roma - SkyTG24 : Nuova variante Covid, Ricciardi: “Il Regno Unito ha taciuto per mesi” - StefaniaFalone : RT @paoloigna1: Capire bene i termini della nuova normalità da chi il #vaccino lo conosce bene. Poi vedremo se il #covid19 ci farà il favor… - paoloigna1 : Capire bene i termini della nuova normalità da chi il #vaccino lo conosce bene. Poi vedremo se il #covid19 ci farà… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuova Covid: Sudafrica isolato dopo scoperta della nuova variante ANSA Nuova Europa Serie A, tra Covid e infortuni: il bilancio segna più di 1000 giornate saltate dai calciatori

Quest'anno il campionato è stato compromesso in tutta la sua integrità da quelli che sono stati gli effetti del Covid, sono stati infatti 1062 le giornate saltate dai giocatori della Serie A tra infor ...

Covid Roma, Urbi et Orbi e Angelus di Papa Francesco al chiuso

La Sala Stampa vaticana ha comunicato le modalità con cui il Papa presiederà le cerimonie natalizie e di inizio anno nel rispetto delle norme anti-contagio. VATICAN NEWS. La pan ...

