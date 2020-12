Covid, negli Usa più morti che durante la seconda guerra mondiale (Di martedì 22 dicembre 2020) Gli Stati Uniti hanno superato i 18 milioni di casi di contagio da Covid-19. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Il numero dei decessi dall’inizio della pandemia è di 319.190. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Gli Stati Uniti hanno superato i 18 milioni di casi di contagio da-19. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Il numero dei decessi dall’inizio della pandemia è di 319.190.

Ultime Notizie dalla rete : Covid negli Covid, negli Usa c'è l'accordo sul piano di aiuti. A ogni americano 600 dollari Milano Finanza Il bollettino dell’Asl 42 nuovi contagi Salgono i ricoveri

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 364 (ieri erano 346), di cui 43 (ieri erano 44) in Terapia intensiva. I numeri segnano ...

Frenano i guariti, la curva dei ricoveri si appiattisce

Dopo quella dei contagi inizia ad appiattirsi anche la curva dei ricoveri. Si vede con chiarezza che negli ultimi quattro giorni c’è stata una frenata significativa nel calo delle persone ospedalizzat ...

