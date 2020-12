Covid, Locatelli: 'Per autunno 2021 vaccinato 70% popolazione' (Di martedì 22 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, traccia la linea per il piano vaccinale contro il coronavirus. 'L'obiettivo è avere a fine estate, inizio autunno 2021, almeno 42 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco, traccia la linea per il piano vaccinale contro il coronavirus. 'L'obiettivo è avere a fine estate, inizio, almeno 42 ...

Adnkronos : Variante #Covid, #Locatelli: 'Non è più grave' - EmMicucci : RT @MediasetTgcom24: Covid, Locatelli: 'Per autunno 2021 vaccinato 70% popolazione' #covid - robreg1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Locatelli: 'Per autunno 2021 vaccinato 70% popolazione' #covid - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid, Locatelli: 'Per autunno 2021 vaccinato 70% popolazione' #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Locatelli: 'Per autunno 2021 vaccinato 70% popolazione' #covid -