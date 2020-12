Covid | lettera-appello di 150 insegnanti alla ministra | ' Turni e trasporti per tornare a scuola in sicurezza a gennaio'

(Di martedì 22 dicembre 2020) PESARO - Laresta il grande enigma del dopo feste. L'intenzione per le superiori di rientrare, seppur timidamente, in presenza dopo il 7, si scontra con una condizione sanitaria ancora ...

MassimGiannini : Affondo mediatico di #Renzi, che manda la lettera di preavviso al premier. Audace colpo di #Conte, che risponde vol… - NicolaPorro : C’è una generazione (ma non solo!) che esce colpita socialmente dall’emergenza #COVID19. La lettera ???? #CaroPorro - BitontoLiveIt : #Bitonto Lettera di una nipote alla zia infermiera, in trincea contro il Covid - FilippoSala3 : @valy_s @robersperanza C'è anche la lettera dei medici che chiedevano di usare gli antinfiammatori cortisonici che… - angela_giuri : RT @LAVonlus: #emergenzavisoni Vietare gli allevamenti di visoni sul territorio dell'Unione Europea. Con @FurFreeAlliance e @Act4AnimalsEU… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lettera

Corriere Adriatico

Posso dirlo? Stabilire di bloccare la variante inglese del Covid entro confini extraeuropei è una bella fesseria; soprattutto a fronte della grande esperienza che tutti abbiamo maturato. È abbastanza ...Il mancato aggiornamento del piano pandemico in Italia resta un argomento d'attualità, viste anche le conseguenze sempre più drammatiche che si stanno registrando in Italia e nel mondo per la pandemia ...