Covid: la maestra è positiva, 23 famiglie in isolamento fiduciario a Natale (Di martedì 22 dicembre 2020) Una maestra, supplente in una scuola materna di Dragona, è risultata positiva al Coronavirus. Le 23 famiglie dei bambini sono state poste in isolamento fiduciario, per tutto il periodo delle festività. Sono mamme, papà e bambini della materna comunale “Argento vivo”, nella quale una maestra è risultata positiva al test rapido. Leggi anche: Roma. Il vero Babbo Natale è a Tor Bella Monaca: in pasticceria un dono per i bambini delle famiglie in difficoltà Contagi nelle scuole: le famiglie in isolamento a Natale Un risultato positivo era già temuto dalla maestra, eppure la Asl non bloccò l’ingresso a scuola per i bambini, non emettendo disposizioni ufficiali. All’ora di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 dicembre 2020) Una, supplente in una scuola materna di Dragona, è risultataal Coronavirus. Le 23dei bambini sono state poste in, per tutto il periodo delle festività. Sono mamme, papà e bambini della materna comunale “Argento vivo”, nella quale unaè risultataal test rapido. Leggi anche: Roma. Il vero Babboè a Tor Bella Monaca: in pasticceria un dono per i bambini dellein difficoltà Contagi nelle scuole: leinUn risultato positivo era già temuto dalla, eppure la Asl non bloccò l’ingresso a scuola per i bambini, non emettendo disposizioni ufficiali. All’ora di ...

