Covid, Italia zona gialla (ancora per poco): ecco cosa si può fare e cosa no il 22 e il 23 dicembre 2020 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tra pochissime ore entreranno in vigore norme che prevedono l'Italia rossa e arancione. Questi 2 giorni però è possibile continuare ad avere una vita tutto sommato "normale". Il tutto ovviamente continuando ad adottare le precauzioni anti-Covid adeguate, come distanziamento e mascherina. Già da oggi la prima novità: non si può uscire dalla propria Regione se non per motivi lavorativi di salute o di necessità. cosa si può fare? cosa si può fare 22 e 23 dicembre in attesa delle restrizioni più severe? i negozi sono aperti fino alle 21 i ristoranti e i bar sono aperti fino alle 18 (con asporto fino alle 22) l'autocertificazione non serve se non dalle 22 alle 5 o se si deve uscire dalla Regione si possono andare a trovare parenti o ...

