Covid Italia, bollettino oggi 22 dicembre: 13.318 nuovi casi e 628 morti. Tasso di positività scende all'8% (Di martedì 22 dicembre 2020) Coronavirus Italia, il bollettino di oggi martedì 22 dicembre 2020. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 13.318 (ieri 10.872). I morti sono 628 (ieri 415). Ad oggi in... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 22 dicembre 2020) Coronavirus, ildimartedì 222020. Icontagi nelle ultime 24 ore sono 13.318 (ieri 10.872). Isono 628 (ieri 415). Adin...

