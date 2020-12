Covid inglese, odissea per tornare a Saronno: “Voli cancellati ed Eurotunnel bloccato” (Di martedì 22 dicembre 2020) La chiamano già sindrome da “The Terminal”: come nel film di Steven Spielberg dove il protagonista – interpretato da Tom Hanks – rimane intrappolato all’interno dell’aeroporto JFK di New York, così tanti italiani attualmente a Londra rischiano di subire la stessa sorte dopo le ultime restrizioni anti Covid. Secondo quanto deciso dalla Farnesina, potranno fare td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 22 dicembre 2020) La chiamano già sindrome da “The Terminal”: come nel film di Steven Spielberg dove il protagonista – interpretato da Tom Hanks – rimane intrappolato all’interno dell’aeroporto JFK di New York, così tanti italiani attualmente a Londra rischiano di subire la stessa sorte dopo le ultime restrizioni anti. Secondo quanto deciso dalla Farnesina, potranno fare td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

fabiochiusi : 'L'incubo è già qui', 'il virus più cattivo', il 'super-virus', 'è allarme'. Svariate prime pagine in edicola tra… - lorepregliasco : Ottimo punto della situazione sulla 'variante inglese' del COVID. Evitare gli articoli sensazionalistici di certi m… - CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - dondindan : Scambio variante inglese del Covid con nuova variante africana. No perditempo. #VaccinoAntiCovid - paoloigna1 : L'ipotesi, anche se qualificata, non è supportata da studi scientifici a riguardo. Nuovi focolai di #covid19 sono p… -