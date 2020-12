Covid, in Lombardia 2.278 nuovi positivi A Bergamo 48. Quasi 32 mila i tamponi (Di martedì 22 dicembre 2020) I dati del 22 dicembre nel bollettino della Regione. Il rapporto positivi/tamponi è sceso al 7,1%. I decessi sono 92. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 22 dicembre 2020) I dati del 22 dicembre nel bollettino della Regione. Il rapportoè sceso al 7,1%. I decessi sono 92.

Agenzia_Ansa : Rapporto @inail_gov sull'impatto del #Covid nei luoghi di lavoro, oltre centomila contagi, la seconda ondata più f… - fanpage : Si trova in Lombardia, il paese che ha fatto il 'voto alla Madonna', dove si contano zero morti covid. - fanpage : “Il rischio è oggettivo, in Lombardia la sanità è uno dei principali settori di investimento delle mafie”. La nostr… - mapivi63 : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 31.939 tamponi effettuati sono 2.278 i nuovi positivi (7,1%). I guariti/dimessi sono 2.356 ???? https… - SkyTG24 : Covid Lombardia: 2.278 positivi su quasi 32mila tamponi -