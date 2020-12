Covid, in Lombardia 2.278 nuovi positivi A Bergamo 48. Quasi 32 mila i tamponi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I dati del 22 dicembre nel bollettino della Regione. Il rapporto positivi/tamponi è sceso al 7,1%. I decessi sono 92. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I dati del 22 dicembre nel bollettino della Regione. Il rapportoè sceso al 7,1%. I decessi sono 92.

