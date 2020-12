Covid in Campania, oggi 791 contagiati e 25 morti: l'indice di positività risale al 7,77% (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Resta stabile l'indice di positività del Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 791 positivi su 10.185 tamponi effettuati, cento in più di ieri ma con... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Resta stabile l'didel Coronavirus inil virus fa registrare 791 positivi su 10.185 tamponi effettuati, cento in più di ieri ma con...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Appalti Covid: più velocità ma meno trasparenza ? Epidemia in Campania: i conti non… - VincenzoDeLuca : COVID-19, LA CAMPANIA RIMANE COM'E': SI CONFERMANO LE LIMITAZIONI DELLA 'ZONA ARANCIONE' - EffettoFrank : Covid: in Campania 791 nuovi positivi - Campania - - infoitinterno : Campania, tutto pronto per il 'V Day': in arrivo 720 dosi di vaccino anti-Covid - enneaccaquattro : mia fonte di informazioni sia per Napoli che per i dati covid in Campania, grazie ???? -