Covid, il sindaco di Capri: Da noi pochi contagi. Nessuna polemica con De Luca, ma le restrizioni sono ingiuste (Di martedì 22 dicembre 2020) “Nessuna polemica con la Regione, abbiamo solo voluto accendere un faro sull’isola e su altri posti che, come nel nostro caso, hanno avuto un indice di contagio basso”. Così il sindaco di Capri, Marino Lembo, commenta all’Adnkronos la decisione del Tar Campania di sospendere l’ordinanza con la quale, analogamente a quanto fatto dal Comune di AnaCapri e in contrasto con l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, si disponevano sull’isola le misure restrittive proprie della zona gialla, tra le quali la riapertura di bar e ristoranti fino alle 18. Con la sospensione disposta dai giudici amministrativi, domani anche a Capri saranno in vigore le misure della zona arancione, come disposto dal governatore De ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020) “con la Regione, abbiamo solo voluto accendere un faro sull’isola e su altri posti che, come nel nostro caso, hanno avuto un indice dio basso”. Così ildi, Marino Lembo, commenta all’Adnkronos la decisione del Tar Campania di sospendere l’ordinanza con la quale, analogamente a quanto fatto dal Comune di Anae in contrasto con l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De, si disponevano sull’isola le misure restrittive proprie della zona gialla, tra le quali la riapertura di bar e ristoranti fino alle 18. Con la sospensione disposta dai giudici amministrativi, domani anche asaranno in vigore le misure della zona arancione, come disposto dal governatore De ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco Il sindaco di Oliena: black out sul Covid, per 16 giorni zero aggiornamenti sui casi La Nuova Sardegna Chieti, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: morte tre persone

È stata chiusa la SS16 e ferrovia Adriatica in seguito all'esplosione della fabbrica a Casalbordino (CH), evacuato anche un albergo.

Crociere, è nata Costa Firenze: pronta la nave che sarà un ponte tra Toscana e Oriente

Una cerimonia significativa, in un momento segnato dal contagio da coronavirus, quello appunto della consegna ... ed entrata in servizio a marzo 2019. ? Anche il sindaco Nardella ha presenziato alla ...

