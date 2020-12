Covid, il nuovo bollettino della Regione Lombardia (Di martedì 22 dicembre 2020) Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 22 dicembre, che sale di 2.278 nuovi casi e 92 decessi. Coronavirus in Lombardia, 2.278 nuovi casi e 92 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 22 dicembre 2020)ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 22 dicembre, che sale di 2.278 nuovi casi e 92 decessi. Coronavirus in, 2.278 nuovi casi e 92 morti in più su Notizie.it.

ilpost : Il Regno Unito è praticamente isolato dall’Europa - TgLa7 : #Covid, #BioNTech: con mutazione nuovo #vaccino in 6 settimane - reportrai3 : 7 persone sarebbero indagate per disastro ambientale colposo e abuso d'ufficio per la costruzione del nuovo ospedal… - Cathepanno : RT @RobertoBurioni: Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19.… - RobertoBurioni : Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19. Un ottimo inizio. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Variante Covid, il nuovo virus inglese corre più veloce: anche con la carica virale bassa Il Messaggero Coronavirus Lazio, il bollettino del 22 dicembre: 1.288 nuovi casi. A Roma sono 661

Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 9%. Vaccinazione al via il 27 dicembre. D'Amato: "Partiremo con 955 dosi che saranno somministrate a ...

Covid, in Liguria 216 nuovi casi e 16 decessi. Sette ricoveri in più: in ospedale 765 persone

Genova – Sono 216 i nuovi casi di positività segnalati dalle Asl della Liguria nelle ultime 24 ore (100 solo nella provincia di Genova), a fronte di 3.789 tamponi eseguiti (dati Regione Liguria) e 1.2 ...

Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 9%. Vaccinazione al via il 27 dicembre. D'Amato: "Partiremo con 955 dosi che saranno somministrate a ...Genova – Sono 216 i nuovi casi di positività segnalati dalle Asl della Liguria nelle ultime 24 ore (100 solo nella provincia di Genova), a fronte di 3.789 tamponi eseguiti (dati Regione Liguria) e 1.2 ...