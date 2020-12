Covid | il bollettino di oggi | 13 318 nuovi casi e 628 morti | in calo le intensive

Leggi su urbanpost

(Di martedì 22 dicembre 2020)22 dicembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. 13.318di-19 accertati e 628 i decessi nelle ultime 24 ore. l tamponi eseguiti sono 166.205, il rapporto positivi tamponi è all’8%, inrispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.687, quindi 44 in meno rispetto a ieri, mentre i guariti salgono a 1.301.573 (+20.315). (segue dopo la foto) Nel Lazio 1.288positivi su 13mila tamponi, 56 i decessinel Lazio “su quasi 13 mila tamponi nel Lazio (+745) si registrano 1.288positivi (+83), 56 i decessi (+14) e +1.775 i guariti. Diminuiscono ie le terapie ...