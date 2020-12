Covid, il 67% degli adulti è disposto a vaccinarsi (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – Quasi la totalità della popolazione tra i giovani e gli ultra65enni ha indossato la mascherina nei luoghi pubblici chiusi e sui mezzi di trasporto, ma una persona su tre ha dichiarato di aver visto peggiorare la propria condizione economica. Tra gli anziani l’84% ha dichiarato che è disponibile a vaccinarsi contro Sars- Cov-2; ma anche nella popolazione adulta la disponibilità a vaccinarsi sembra elevata (67%). Sono i primi risultati di un approfondimento realizzato nell’ambito delle sorveglianze ‘Passi’ e ‘Passi d’Argento’, coordinate dall’Iss, nei mesi tra agosto e novembre su un campione di 2.700 intervistati, attraverso il modulo Covid. Leggi su dire (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – Quasi la totalità della popolazione tra i giovani e gli ultra65enni ha indossato la mascherina nei luoghi pubblici chiusi e sui mezzi di trasporto, ma una persona su tre ha dichiarato di aver visto peggiorare la propria condizione economica. Tra gli anziani l’84% ha dichiarato che è disponibile a vaccinarsi contro Sars- Cov-2; ma anche nella popolazione adulta la disponibilità a vaccinarsi sembra elevata (67%). Sono i primi risultati di un approfondimento realizzato nell’ambito delle sorveglianze ‘Passi’ e ‘Passi d’Argento’, coordinate dall’Iss, nei mesi tra agosto e novembre su un campione di 2.700 intervistati, attraverso il modulo Covid.

Ultime Notizie dalla rete : Covid 67% Covid: 67 mila contagi sul lavoro di cui 1.641 nelle Marche RadioGold.TV Coronavirus: registrato leggero calo dei contagi a dicembre

Nelle città dove era stata registrata un'impennata della mortalità nelle settimane precedenti, dal 2 all'8 dicembre si osserva un incremento in calo, ma che resta comunque alto se confrontato a quello ...

Covid, eccesso mortalità: il report (in una città tasso non cala)

A Milano è passata dal 67% al 29%, a Genova dall’85% al 33% ... incremento della mortalità osservata in concomitanza con la prima fase dell’epidemia di Covid-19. Quindi si è potuta notare la ...

