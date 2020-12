Covid, Galli: farò subito vaccino, bisogna dare segnale forte (Di martedì 22 dicembre 2020) Milano, 22 dicembre 2020 - " Iniziano le vaccinazioni il 27 dicembre . E io lo faccio subito , è corretto dare un segnale forte e chiaro che ci si crede" . Non ha dubbi Massimo Galli , infettivologo ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 22 dicembre 2020) Milano, 22 dicembre 2020 - " Iniziano le vaccinazioni il 27 dicembre . E io lo faccio, è correttoune chiaro che ci si crede" . Non ha dubbi Massimo, infettivologo ...

