Covid e Natale: l’OMS esorta ad indossare la mascherina anche in famiglia (Di martedì 22 dicembre 2020) l’OMS ha messo in guardia l’Europa sul rischio di una terza ondata che si teme possa sopraggiungere agli inizi di gennaio 2021. Per arginare tale pericolo, e in vista del Natale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha esortato i cittadini europei ad indossare le mascherine anche in famiglia. Il Natale ai tempi del Coronavirus Il Natale si avvicina, e sono ancora tanti i dubbi su come trascorrere le festività natalizie in sicurezza. Il continuo aumento dei casi da Covid-19 preoccupa non solo l’Italia, ma l’Europa intera. Per tale motivo, l’OMS ha lanciato un appello a tutti i cittadini, esortandoli a rispettare le misure anti-Covid elaborate nelle ultime settimane. “Tutti ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 dicembre 2020)ha messo in guardia l’Europa sul rischio di una terza ondata che si teme possa sopraggiungere agli inizi di gennaio 2021. Per arginare tale pericolo, e in vista del, l’Organizzazione Mondiale della Sanità hato i cittadini europei adle mascherinein. Ilai tempi del Coronavirus Ilsi avvicina, e sono ancora tanti i dubbi su come trascorrere le festività natalizie in sicurezza. Il continuo aumento dei casi da-19 preoccupa non solo l’Italia, ma l’Europa intera. Per tale motivo,ha lanciato un appello a tutti i cittadini,ndoli a rispettare le misure anti-elaborate nelle ultime settimane. “Tutti ...

Ettore_Rosato : #PfizerBioNtech è un vaccino sicuro, arrivato l’ok EMA. Un bel regalo di Natale, l'arma vera contro il Covid.Ormai… - SkyTG24 : Il #Papa ha invitato i fedeli a vivere un #Natale 'autentico': 'Anziché lamentarci di quello che la #pandemia ci im… - Corriere : Covid e animali «orfani», la Leidaa lancia la campagna per le adozioni di Natale - Pino__Merola : Scure Covid sulla spesa per i regali di Natale, -10% sul 2019 - FabioTraversa : RT @rtl1025: ?? Per rispettare le normative anti-Covid, il prossimo 25 dicembre, #PapaFrancesco pronuncerà il Messaggio di #Natale e impart… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Natale "Natale al Covid Hospital". E il video spopola sul web il Resto del Carlino Covid, al San Raffaele arriva la tenda degli abbracci per i piccoli pazienti

22 dicembre, 12:23 Italia Covid, al San Raffaele arriva la tenda degli abbracci per i piccoli pazienti. Il servizio per i bambini in riabilitazione motoria chiesto nelle letterine ...

Muore il boss catanese “Ciccio” La Rocca, era legato a Totò Riina

Durante la sua attività criminale avrebbe ospitato anche Bernardo Provenzano in un periodo della latitanza del capomafia palermitano L'articolo Muore il boss catanese “Ciccio” La Rocca, era legato a T ...

22 dicembre, 12:23 Italia Covid, al San Raffaele arriva la tenda degli abbracci per i piccoli pazienti. Il servizio per i bambini in riabilitazione motoria chiesto nelle letterine ...Durante la sua attività criminale avrebbe ospitato anche Bernardo Provenzano in un periodo della latitanza del capomafia palermitano L'articolo Muore il boss catanese “Ciccio” La Rocca, era legato a T ...