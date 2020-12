Covid, due italiani su tre disposti a vaccinarsi: gli uomini più favorevoli (Di martedì 22 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Il 67% degli italiani sarebbe disposto a vaccinarsi contro il Covid-19. Lo rivela l’Istituto superiore di Sanità con un sondaggio, riportato da Ansa, secondo il quale la popolazione nel nostro Paese sarebbe in maggioranza per nulla scettica sulla sicurezza ed efficacia del vaccino e pronta a sottoporsi all’iniezione contro il coronavirus. Covid, due italiani su tre disposti a vaccinarsi: i dati dello studio Iss Le percentuali diffuse dall’Istituto sono primi risultati di un approfondimento realizzato nell’ambito delle sorveglianze “Passi” e “Passi d’Argento”, monitoraggi coordinati dall’Iss, nei mesi tra agosto e novembre su un campione di 2.700 intervistati. Secondo lo studio in Italia due persone su tre (il 67%) sono disponibili a ... Leggi su improntaunika (Di martedì 22 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Il 67% deglisarebbe disposto acontro il-19. Lo rivela l’Istituto superiore di Sanità con un sondaggio, riportato da Ansa, secondo il quale la popolazione nel nostro Paese sarebbe in maggioranza per nulla scettica sulla sicurezza ed efficacia del vaccino e pronta a sottoporsi all’iniezione contro il coronavirus., duesu tre: i dati dello studio Iss Le percentuali diffuse dall’Istituto sono primi risultati di un approfondimento realizzato nell’ambito delle sorveglianze “Passi” e “Passi d’Argento”, monitoraggi coordinati dall’Iss, nei mesi tra agosto e novembre su un campione di 2.700 intervistati. Secondo lo studio in Italia due persone su tre (il 67%) sono disponibili a ...

