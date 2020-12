Covid, domenica il primo vaccino a un’infermiera. Ma c’è la beffa di Arcuri: i numeri non tornano (Di martedì 22 dicembre 2020) Covid, vaccino, Arcuri: sos certezze. Qualcosa tra date, fiale, vaccinazioni, è in bilico. Intanto, domenica sarà somministrato la prima fiala di vaccino a un’infermiera dello Spallanzani. Ma nel frattempo, sull’intero piano vaccinale, sembra incombere la beffa di Arcuri: i numeri, infatti, non tornano. Ma andiamo con ordine. Dunque, a quanto apprendiamo dalla Adnkronos, sarà un’infermiera a ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid. La somministrazione del siero è in programma domenica 27 dicembre all’Inmi Spallanzani di Roma, per il V-Day che partirà in contemporanea in tutta Europa. Le fonti arrivano dalla Regione Lazio. Fonti che però, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 dicembre 2020): sos certezze. Qualcosa tra date, fiale, vaccinazioni, è in bilico. Intanto,sarà somministrato la prima fiala didello Spallanzani. Ma nel frattempo, sull’intero piano vaccinale, sembra incombere ladi: i, infatti, non. Ma andiamo con ordine. Dunque, a quanto apprendiamo dalla Adnkronos, saràa ricevere la prima dose delanti-. La somministrazione del siero è in programma27 dicembre all’Inmi Spallanzani di Roma, per il V-Day che partirà in contemporanea in tutta Europa. Le fonti arrivano dalla Regione Lazio. Fonti che però, ...

