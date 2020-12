Covid, disastro Sanità De Luca Medici:'Campania da commissariare' (Di martedì 22 dicembre 2020) “Hanno fatto saltare i commissari in Calabria per molto meno”, spiega ad Affaritaliani il dottor Pierino Di Silverio, responsabile nazionale giovani di Anaao-Assomed, associazione di dirigenti e Medici, “c’è un disastro, i Medici lasciati soli e il governo che fa? Viene a fare un controllo e dice ‘avete detto delle balle, vi cambio di colore, di zona’, ma non succede null’altro”. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 22 dicembre 2020) “Hanno fatto saltare i commissari in Calabria per molto meno”, spiega ad Affaritaliani il dottor Pierino Di Silverio, responsabile nazionale giovani di Anaao-Assomed, associazione di dirigenti e, “c’è un, ilasciati soli e il governo che fa? Viene a fare un controllo e dice ‘avete detto delle balle, vi cambio di colore, di zona’, ma non succede null’altro”. Segui su affaritaliani.it

reportrai3 : 7 persone sarebbero indagate per disastro ambientale colposo e abuso d'ufficio per la costruzione del nuovo ospedal… - LegaSalvini : ++ CONTE VITTIMA DELLA VANITÀ. MA ORA GLI ITALIANI SONO STUFI ++ - AntonioAmorosi : Covid disastro Sanità De Luca. Medici Anaao: la Campania andrebbe commissariata. De Luca chiuso in una torre d’avor… - Affaritaliani : Covid, disastro Sanità De Luca Medici: 'Campania da commissariare' - Affaritaliani : Covid disastro Sanità De Luca. Medici Anaao:la Campania andrebbe commissariata -